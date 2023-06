Luca Muzzarini morto in casa a 35 anni a Castellarano: era dipendente della Ferrari a Maranello

Castellarano (Reggio Emilia), 22 giugno 2023 – Profondo dolore e sgomento a Ca’ de Fii di Castellarano ha suscitato la notizia della prematura morte di Luca Muzzarini, deceduto improvvisamente a soli 35 anni. Muzzarini è stato colpito da un malore mentre si trovava nella sua abitazione dove viveva da solo.

L’allarme è stato lanciato ieri mattina dalla madre che ha raggiunto la casa del figlio e si è subito insospettita per la presenza dell’auto del ragazzo. Luca si trovava nel letto della sua camera, ma era purtroppo già privo di vita.

E’ stata allertata la centrale operativa del 118 che ha coordinato subito l’emergenza e invitato urgentemente i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, sono intervenuti anche i carabinieri che hanno compiuto gli accertamenti.

Il 35enne lavorava alla Ferrari di Maranello, dove si occupava del controllo qualità alla gestione sportiva. "Luca era sano e non aveva problemi di salute – dice la madre Roberta –. Mio figlio faceva spesso delle camminate e nel passato aveva pure giocato a rugby. Conduceva una vita sana. Aveva tantissimi amici e da diversi anni lavorava alla Ferrari".

Muzzarini aveva vissuto, quando era bambino, a Sassuolo. In seguito, assieme ai genitori, aveva abitato anche a Veggia di Casalgrande. Da circa un anno abitava a Ca’ de Fii nella sua nuova abitazione.

«Negli ultimi due anni Luca è stato impegnato per la costruzione della sua casa – sottolinea la mamma –. Aveva sempre seguito i lavori per lo svolgimento del cantiere". La famiglia ora è sconvolta per la morte improvvisa di Luca.

Tante sono le attestazioni di vicinanza e cordoglio che sono arrivate ai suoi famigliari. Numerosi anche i messaggi di condoglianze pubblicati sui social network.

Il giovane lascia nel lutto la mamma Roberta, il papà Livio, la sorella Sara con Davide, la nonna Graziella, i tanti amici e gli altri parenti. I funerali, che potrebbero svolgersi domani mattina, saranno celebrati nella chiesa di Tressano in cui sarà officiata la funzione religiosa di commiato. La salma sarà tumulata nel cimitero di Castellarano. Sicuramente in tanti parteciperanno alle esequie per l’ultimo addio al 35enne. Molti amici del 35enne già ieri si sono recati nella sua abitazione a Ca’ de Fii dove è stata allestita la camera ardente per l’ultimo addio. "Luca lascia un grande vuoto", ha detto commossa ieri pomeriggio una sua famigliare.