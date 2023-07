Luca Scivoletto presenta il suo ultimo film ’I pionieri’

Per Restate al Parco del Mauriziano, alle 19, ospita Maharaja’s Monkey in concerto (ingresso libero). Alle 21 al Centro Sociale Gattaglio c’è Fresca Libresca, rassegna di presentazione di libria cura di Pierluigi Tedeschi (ingresso offerta libera). Mentre alle 21.30, nell’ambito della rassegna "Accadde Domani", il regista Luca Scivoletto è ospite dell’Arena Stalloni (all’inizio e al termine della proiezione) per la presentazione del suo ultimo film, "I pionieri", con il quale porta sul grande schermo un suo romanzo ambientato negli anni ‘90 in Sicilia. Le insicurezze, le paure e le aspirazioni dell’adolescenza guidano un’avventura semplice di amicizia tra piccoli protagonisti che si sentono fuori posto nel contesto in cui vivono e insieme provano a cambiare le cose, sullo sfondo della scena politica italiana di quel periodo storico. Ingresso unico a 3.50 euro.