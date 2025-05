Lucarelli condannata. Dovrà risarcire Foti

Il tribunale di Torino ha condannato l’influencer Selvaggia Lucarelli, oltre al giornalista Marco Travaglio, a risarcire Claudio Foti, lo psicologo fondatore della onlus di Torino ’Hansel e Gretel’, assolto in via definitiva nel processo con rito abbreviato sui presunti affidi illeciti di Bibbiano: 5 articoli pubblicati sul Fatto Quotidiano tra il luglio 2019 e l’ottobre 2020 sono stati ritenuti diffamatori. Entrambi dovranno pagargli 65mila euro e, la sola Lucarelli, altri 15 mila per i pezzi nei quali Foti veniva additato come l’autore di un "metodo" che avrebbe condotto al suicidio una bidella di Cagliari accusata di abuso, nella cui indagine però Foti non era mai intervenuto. Lucarelli aveva indicato Foti come responsabile di falsi abusi e di manipolazioni di processi e di minori. Per altri tre pezzi il giudice ha invece riconosciuto il diritto di critica.

"In due articoli - scrive il giudice nella sentenza- le frasi sono costruite volutamente per screditare Foti associandolo ai tristi episodi di suicidio, mentre in un terzo l’inutile ridicolizzazione di Foti è spettacolarizzata e amplificata dal titolo, a dimostrazione della pervicace volontà diffamatoria".

L’avvocato Luca Bauccio, difensore di Foti, commenta: "La condanna di Lucarelli e Travaglio è un atto di giustizia e una conquista di civiltà: l’informazione non può trasformarsi in gogna e il diritto di critica non può diventare pretesto per perseguitare chi è solo un indagato, ossia un presunto innocente. Il tribunale di Torino ha riconosciuto la responsabilità di Lucarelli per aver attribuito a Foti fatti inesistenti e responsabilità senza fondamento addirittura per suicidi di imputati senza verifiche e senza riuscire a provarne la verità. Questa condanna è l’ennesima riprova che attorno a Bibbiano in tanti si siano mossi come avvoltoi a caccia di vantaggi di notorietà e di voti, dai politici a certi influencer che hanno accesso alle pagine più importanti dei giornali senza che nessuno controlli quello che scrivono. Lucarelli chieda scusa a Foti per la sua spietata gogna anziché rilanciare le sue accuse e pretendere di accreditarsi come la padrona della verità e della reputazione delle persone".

L’avvocato Caterina Malavenda, che assiste Lucarelli, Travaglio e la casa editrice del Fatto quotidiano, dichiara: "Ho letto la sentenza e la rispetto. Ricorrerò in Appello".

In gennaio era emersa un’altra condanna per Lucarelli per un articolo pubblicato il 21 novembre 2021 sul quotidiano ‘Il Domani’.

Alessandra Codeluppi