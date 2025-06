Lucchesi e Fiamozzi vestono bene il granata

A volte ritornano (in granata). La nuova Reggiana sarà pronta ben prima del solito con il direttore sportivo Fracchiolla che - tra conferme e novità - vuole mettere a disposizione di mister Dionigi una buona parte della rosa già per il ritiro di Toano (dal 7 al 28 luglio). Il dirigente sta passando al setaccio i nomi che potrebbero meritare la conferma e – dando per assodati i rinnovi di Libutti e capitan Rozzio per i quali manca solo l’annuncio – ci sono anche altri profili che potrebbero nuovamente vestire il granata. Uno di questo è Lorenzo Lucchesi, il difensore classe 2003 che dopo un inizio promettente e una fase centrale con più ombre che luci ha finito in crescendo. Il dialogo con l’entourage dello ‘stopper’ di proprietà della Fiorentina è continuo e le parti si aggiorneranno presto per capire se ci sarà spazio per un accordo. La Reggiana lo vorrebbe subito a disposizione, mentre l’agente del calciatore (che ha da poco ingaggiato Beppe Riso) vorrebbe attendere per capire quali prospettive potrebbero aprirsi. La ‘partita’ si giocherà quindi tutta sui ‘tempi’: se i granata avranno ‘pazienza’ allora potrebbe esserci un gradito ritorno, mentre se le cose andranno per le lunghe Fracchiolla e Dionigi dirotteranno le proprie attenzioni su altri prospetti (sempre di piede mancino).

Tra coloro che potrebbero tornare c’è anche Riccardo Fiamozzi che – proprio come l’ex compagno Lucchesi – ha finito la stagione mettendo assieme tante buone prestazioni. Dionigi lo stima, oltre che come giocatore, anche come uomo spogliatoio dove si è sempre distinto come un professionista esemplare. Anche in questo caso le parti stanno dialogando e bisognerà capire se si troverà convergenza sulla durata del contratto. La Reggiana - seguendo quella che è ormai diventata una politica interna che ammette pochissime eccezioni - gli ha proposto un accordo annuale a cifre contenute. Quella del terzino destro che a maggio compirà 33 anni dovrà quindi essere anche una sorta di scelta di vita oltre che professionale. Lasciando il granata, infatti, potrebbe probabilmente ambire ad un pluriennale che gli garantirebbe una remunerazione complessivamente più alta, ma magari con un ruolo diverso da quello che avrebbe qui dove sarebbe – in linea di massima – il primo cambio dell’esterno destro ‘titolare’. Vedremo quindi come si evolveranno le situazioni, ma quel che è certo è che sia Lucchesi che Fiamozzi sono giocatori graditi a Dionigi e al ds Fracchiolla e si proverà a portarli subito in ritiro a Toano.