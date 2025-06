Luci a Ligonchio tra arte e sport: domani l’evento al Rifugio dell’Aquila

"Luci a Ligonchio": domani grande evento al Rifugio dell’Aquila di Ligonchio (Ventasso) in preparazione alla seconda edizione della rassegna di agosto. Il talk vedrà la presenza di due ospiti veramente eccezionali che hanno raggiunto, in professioni diverse, i massimi livelli: Luciana Savignano, famosa ballerina étoile del Teatro alla Scala di Milano con radici a Ligonchio; Giulia Ghiretti, campionessa paraolimpica medaglia d’oro a Parigi 2024 e più volte campionessa mondiale dei 100 MT rana SB4. Federico Casanova dialogherà con le due grandi donne che, ognuna nel proprio ambito, rappresentano la massima espressione di tecnica, impegno e capacità. Due eccellenze che ci aiuteranno a capire come sport e arte siano motore di sviluppo per le aree interne dell’Appennino, territorio del Parco e Mab Unesco.

Il programma si concentra nel pomeriggio di domenica: alle 17 Federico Casanova dialogherà con Giulia Ghiretti e alle 18 con Luciana Savignano; ore 19 conclusioni e a cui seguirà un piccolo buffet. La prima edizione di "Luci a Ligonchio" risale all’agosto 2024. L’iniziativa è promossa dalla Cooperativa San Rocco di Ligonchio, presidente Vittorio Bigoi, e dal Parco Nazionale dell’Appennino tosco emiliano, con il patrocinio del Comune Ventasso. Si tratta di un’iniziativa che unisce, nel dialogo, due grandi eccellenze con profili diversi: l’arte e lo sport.

s.b.