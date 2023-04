Luci accese in casa senza pagare per due anni

E’ stato manomesso il contatore, staccando i sigilli per collegare i cavi con la rete pubblica, allo scopo di ottenere energia elettrica per l’abitazione, senza farsi addebitare alcun costo. Una situazione che pare andasse avanti da parecchio tempo, probabilmente dal maggio di due anni fa. Ma solo di recente dell’illecito si sono accorti i tecnici dell’Enel, notando un anomalo funzionamento del contatore che ufficialmente risultava disattivato e privo di un contratto. Perché era funzionante, servendo energia ad una abitazione che, in teoria, doveva essere al buio?

Un sospetto su cui sono stati effettuati approfondimenti, facendo intervenire anche i carabinieri di Castelnovo Sotto, il paese teatro dei fatti. E ora i militari dell’Arma hanno denunciato una donna di 46 anni e il figlio di 24 anni per il reato di furto aggravato continuato, per un importo di diverse migliaia di euro. Madre e figlio conviventi e proprietari dell’abitazione, pur avendo cessato il contratto di fornitura dell’energia elettrica senza riattivarlo, attraverso una modifica del contatore sarebbero riusciti ad allacciarsi abusivamente alla rete pubblica per circa due anni, arrivando a consumare svariati kilowatt al giorno. La segnalazione ai carabinieri della caserma di Castelnovo Sotto è arrivata proprio dai tecnici di Enel. Le indagini hanno accertato la manomissione del contatore, con la rottura dei sigilli di sicurezza anteriori e posteriori. Inoltre, pur senza contratto di energia, l’abitazione di madre e figlio risultava essere fornita dall’elettricità. Evidente è risultato l’allacciamento abusivo per far funzionare lampadine ed elettrodomestici in quella casa. Ovviamente senza pagare alcuna bolletta. Sono in corso accertamenti per quantificare l’ammontare del danno.

a.le.