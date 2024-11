Luci e ombre alla "5 Mulini". Gravante terzo, Cornali si ritira

Luci ed ombre al Cross internazionale 5 Mulini disputato ieri a San Vittore Olona. Nel percorso corto di km 3, a sorpresa Giuseppe Gravante (Corradini) è terzo, davanti di un solo secondo a Yassin Bouih (Fiamme Gialle). Nel percorso lungo, il giovane Nicolò Cornali prova ad animare le fase iniziali portandosi davanti al gruppone. Poi però paga lo sforzo ed è costretto a ritirarsi, peccato perché quasi sicuramente sarebbe arrivato primo italiano nella categoria under 23. Mattia Marazzoli della Corradini chiude al 41° posto. Tra le ragazze, nessuna reggiana, ma una rappresentativa della "colonia rubierese" allenata da Stefano Baldini: Ludovica Cavalli è 5ª, Micol Majori 12ª e Rebecca Lonedo 14ª.

Tra i ragazzi Gabriele Giusti è nono, tra gli allievi Mirko Masetti è 31°, tra le juniores Giulia Tonioni è 44ª. A Sant’Arcangelo di Romagna, Barbara Bressi (Self) è seconda nella km 10 su strada con l’ottimo tempo di 34’26’’ (suo terzo migliore di sempre). Patrick Francia dell’Atletica Reggio è quinto nella gara maschile.

Una curiosità: alcune atleti della società gialloverde di Rubiera Calcestruzzi Corradini erano presenti alla gara bolognese di Mezzolara con il giovanissimo Mattia Guidetti, sesto in 28’05’’, il padre Luigi Guidetti, 35° in 31’30’’ e la madre Roberta Lodesani, 19ª fra le femmine in 39’44’’.

c.l.