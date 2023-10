Luciana è ’Miss Nonna Solare’

Arriva anche nel Reggiano una delle fasce del concorso "Miss Nonna", giunto alla diciannovesima edizione e ospitato lo scorso fine settimana nell’area eventi dell’hotel Milano Resort di Bellaria, sulle rive dell’Adriatico, con il patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina, promosso dalla Te.Ma Spettacoli.

Fra le trentadue concorrenti arrivate da varie regioni d’Italia, ha figurato pure una rappresentante reggiana: si tratta di Luciana Corradini (nella foto), 66 anni, abitante ad Albinea, imprenditrice, madre di Stefano ed Elisa, di 40 e 34 anni, e nonna di Sofia. Ha ottenuto il titolo di Miss Nonna Solare. Le concorrenti hanno fatto passerella a bordo delle auto storiche del club "Auto Moto Amici di Bellaria Igea Marina" e delle Ferrari della Scuderia "Red Passion Italy", nell’Isola dei Platani, il "salotto" della città adriatica.

E’ poi seguita la sfilata in abiti eleganti insieme alle varie prove di abilità, che sono consiste in esibizioni di canto, danza, recitazione di un poesia, performance creative o sportive. Tra le concorrenti anche delle nonne molto giovani: come Rosaria Vivace, di soli 32 anni, bracciante agricola arrivata dalla provincia di Bari, mamma di Alessia, di 16 anni, e già notta del piccolo Liam, di 18 mesi.

E poi Elisa Paladino, 39 anni, area manager che vive a Roma, mamma di un ragazzo ventunenne e nonna di Sophia, nata un anno fa.