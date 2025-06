Luciano Ligabue, emozione campovolo: “Un legame profondo con la mia terra”

Reggio Emilia, 21 agosto 2025 – Ha scelto Las Vegas, Luciano Ligabue, con le sue infinite contraddizioni, per ambientare e avvolgere il suo concerto ad Arena Rcf (foto). Il quinto a Campovolo, per festeggiare i vent’anni dal primo concerto in quel luogo da lui inventato e reso magico, e i 30 dall’uscita dell’album “Buon compleanno Elvis”. E in questa occasione la Siae gli ha consegnato una targa celebrativa.

Luciano Ligabue, è sicuramente un concerto accompagnato da immagini che tanto hanno a che fare con l’attualità nei sui aspetti più drammatici. Tra cui una ricostruzione dei grandi della Terra che brindano e il richiamo di Roberto Benigni a far cessare la guerra contro Gaza. “Sono un artista e non ho certamente il potere di incidere sulle scelte dei potenti del mondo. Ma posso esprimere la mia posizione e manifestare le mie speranze. Non si può tacere. Sono stato adolescente negli anni ‘70, quando i giovani pensavano che avrebbero potuto cambiare il mondo. Quando operai, studenti, intellettuali marciavano insieme per fare sentire la loro voce. Oggi è l’opposto rispetto a quel tempo. Ma rimane importante parlare, perché le guerre e i cambiamenti climatici sono piaghe della nostra società che non possono essere ignorate. Io credo che la speranza di un futuro migliore passerà attraverso il genere femminile, e lo ‘grido’ in “Le donne lo sanno” e nella carrellata di volti alle mie spalle”. Quanto c’è di Reggio Emilia e della ‘reggianità’ nella sua produzione musicale? “Ho compiuto 65 anni: tutti vissuti qua. E questo spiega da solo il legame che ho con la mia terra. Un legame che credo inevitabilmente abbia inciso con la mia musica e con i miei testi. È a Reggio Emilia e nella mia Correggio che sono cresciuto e mi sono formato. Certo ci saranno stati molti altri fattori, ma le mie radici sono qui. Vedo che anche mio figlio Lenny mi assomiglia: anche lui ha un legame forte con Reggio, mentre mia figlia è più orientata verso Milano”. A proposito di Lenny: questo è il suo primo concerto, dopo il tour nei teatri italiani. “Esatto, è il suo primo concerto e il suo primo Campovolo. Prima delle prove era un po’ preoccupato, ma poi è stato veramente magistrale. Io gli ho ricordato che siamo persone privilegiate e che non dobbiamo mai smettere di emozionarci”. Arena Rcf è nata da una realtà a cui è stato proprio lei a dar vita, vent’anni fa. Il Campovolo: un luogo con un’identità forte. Un marchio reggiano. Com’è nata quest’avventura? “Sentivo che per me era tempo di incontrare il mio pubblico in modo importante, mi trovavo in un momento di maturazione e di passaggio. Avevo perso mio padre e un cugino che per me era un fratello. Mi ero separato da mia moglie e avevo avuto una figlia dalla mia nuova compagna. Ne ho parlato con Claudio Maioli, che ormai non mi affianca più ma è stato con me tanti anni. E che stasera è qui. Dopo qualche giorno Claudio si è presentato con una cartina e mi ha detto: ho trovato il posto che va bene. Il Campovolo. Non è stato facile portate a termine un progetto, in cui sono state fatte anche delle scelte sbagliate. Soprattutto tecniche, come l’allestimento di quattro palchi. Errori che hanno anche insegnato tanto. Ma Campovolo si è rivelato un luogo magico e tante sono le cose avvenute in quel concerto illuminato da una bellissima luna piena. Un luogo dove è sempre una grande emozione tornare e far festa insieme al pubblico”.