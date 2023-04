L’Ue premia Reggio "Capitale dell’inclusione"

Reggio Emilia è la prima città italiana (e insieme ad altre otto europee) ad essere insignita dalla Commissione Ue del titolo di "capitale dell’inclusione e della diversità". Il riconoscimento, assegnato a Bruxelles, ha premiato in particolare le politiche locali messe in atto per la promozione dei diritti della comunità Lgbtqi.

"Sono aumentati i reati contro la comunità lgbtqi, i discorsi d’odio hanno raggiunto livelli allarmanti, che non possiamo più tollerare e Reggio Emilia ha dimostrato di voler tutelare i diritti di tutti", ha sottolineato la vicepresidente della Commissione europea, Vera Jourová.

"Reggio nella sua storia si è impegnata nel promuovere i diritti umani e civili di tutte le persone, per il riconoscimento della cittadinanza, del dialogo interculturale, per l’abbattimento di ogni barriera fisica e mentale", ha aggiunto il sindaco Luca Vecchi. Anche "per spingere e anticipare il nostro Paese nel fare scelte più decise per i diritti delle persone e per poter realizzare la felicità di tutti e di tutte".

Insieme al sindaco, l’assessora alle Pari opportunità Annalisa Rabitti. "Promuovere i diritti dei più fragili e le pari opportunità per tutti è uno degli elementi più importanti che si possono realizzare nell’impegno politico e amministrativo. Oggi non è solo una celebrazione del percorso di Reggio come città dei diritti, ma uno stimolo per continuare questa strada per garantire pari opportunità e garantire piena cittadinanza ad ogni persona". L’iniziativa ha visto la presenza della Commissaria europea per l’uguaglianza Helena Dalli, che nei mesi scorsi aveva visitato la nostra città.

Tra i progetti avviati a sostegno delle persone Lgbtqi ci sono la prima unione civile celebrata in municipio, i tavoli interistituzionali, i servizi per le persone in transizione, le campagne educative fino alla recente realizzazione di una “Casa Arcobaleno” per omosessuali non accettati in famiglia.

Grande la soddisfazione di Fabiana Montanari e Gianluca Cantergiani per la segreteria cittadina Pd. "Questo importante riconoscimento l’ha vinto la città intera. Vogliamo ringraziare tutte e tutti coloro che negli anni hanno lavorato dentro e fuori le istituzioni per poter ottenere questo importante risultato", scrivono. "Oggi festeggiamo ma con la consapevolezza che di fronte agli episodi di discriminazioni e violenze determinate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, il lavoro da fare è ancora tanto".