"L'Ufficio postale di Montecchio riapre il 13: tutti i lavori in corso"

L’Ufficio postale riaprirà mercoledì 13 settembre, alle ore 10. Il via libera è arrivato dopo il sopralluogo dei tecnici incaricati di verificare se i lavori di rinnovamento fossero stati eseguiti correttamente. Lo ha comunicato il sindaco Fausto Torelli; può prendere il via il "Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale", che consentirà all’ufficio di erogare servizi nuovi che adesso sono in capo ad altri soggetti come l’Anagrafe comunale o l’Inps. Per realizzare l’adeguamento, la filiale era stata chiusa il 17 luglio, e avrebbe dovuto riaprire il 3 settembre; per limitare i disagi, grazie ad Auser, il Comune aveva attivato una navetta per Cavriago, dove era stata traslocata tutta l’attività.

Torelli ha annunciato la riapertura con un video, trattando anche di altre problematiche che si stanno via via risolvendo, spiegando che "nell’anno in corso ci sono arrivate 1.200 segnalazioni, di cui 900 risolte tempestivamente. Ringraziamo chi fa segnalazioni utili a migliore la nostra città". L’illuminazione di via IV Novembre verrà sistemata a breve: "Sul territorio abbiamo 2.700 punti luce, 2.200 vecchie lampade sono già state sostituite con led a basso consumo energetico. Altri 250 verranno fatti entro fine 2023, mentre i restanti nel 2024", ha spiegato il sindaco. Rispetto alla Strada delle Mura, dove di recente s’è aperto il cantiere, "vogliamo ultimare la pavimentazione, il collocamento dei vasconi per il verde e dei punti luce entro la fiera di San Simone". Nel cimitero "i bagni sono di nuovo funzionanti, e intendiamo confermare la presenza di un guardiano che abbia anche funzione di fare le pulizie e svuotare i 50 cassonetti e cestini presenti nell’area".

f.c.