L’ufficio postale sarà ristrutturato: sportelli a Novellara

Al via la ristrutturazione all’ufficio postale di Campagnola. La sede di piazza Roma sarà ammodernata per migliorare la qualità dei servizi e l’accoglienza dei locali. Durante i lavori Poste Italiane garantirà all’utenza di Campagnola la continuità dei servizi attraverso uno sportello apposito aperto all’ufficio postale di Novellara, in via Nazario Sauro, dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13,35 e sabato mattina dalle 8,20 alle 12,35, che sarà potenziato con una ulteriore postazione di lavoro rispetto alle normali condizioni. A supporto dei cittadini di Campagnola ci sarà anche l’ufficio limitrofo di Correggio, in piazza Garibaldi.