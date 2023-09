L’Ufficio postale si tira a lucido . Villa Minozzo non rimarrà sguarnita

Le Poste Italiane rinnovano gli uffici anche nell’Appennino reggiano: infatti la Direzione delle Poste comunica che l’Ufficio postale di Villa Minozzo, in piazza della Pace 2, da martedì prossimo (19 settembre), sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi, oltre che dell’accoglienza del pubblico utente. La sede di è inserita nell’ambito del progetto ’Polis – Casa dei Servizi Digitali’, approvato con il Dl 592021 e finanziato con 800 milioni di euro, fondi disposti nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr. Questo progetto di Poste Italiane ha l’obiettivo di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dando un nuovo volto ad oltre 7mila Uffici Postali collocati nei piccoli centri, tra questi quello di Villa Minozzo, Si tratta di renderli più accoglienti e trasformarli in Sportello Unico digitale di prossimità per un semplice, comodo e veloce accesso a tutti i servizi della Pubblica Amministrazione. Durante il periodo dei lavori, sarà allestito un Ufficio Postale mobile collocato nelle adiacenze dell’attuale sede dell’Ufficio stesso ed operativo da giovedì 21 settembre. Conclude la nota di Poste Italiane: "Ricordiamo che la clientela potrà fruire anche dell’Ufficio Postale di Sologno, sito in via della Resistenza 3, aperto martedì e giovedì dalle ore 8.20 alle ore 13:45, al sabato dalle ore 8.20 alle ore 12.45".

s. b.