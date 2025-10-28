"L’Ufficio tecnico, porto di mare. In un anno ha perso tre figure"

Un anno segnato da forte turn over all’Ufficio Tecnico del Comune. A denunciarlo è il gruppo consiliare di minoranza Rinascita Campeginese, che segnala le dimissioni di tre dipendenti tra novembre 2024 e ottobre 2025, accusando l’amministrazione di non aver garantito continuità e stabilità a un settore strategico.

La minoranza ricorda come nel 2021 l’attuale sindaco Alessandro Spanò, allora all’opposizione, avesse criticato i frequenti avvicendamenti all’interno dell’Ufficio, salvo poi, una volta eletto nel 2022, affermare aver ristabilito "stabilità e armonia". Secondo Rinascita, è stato presto smentito. Dopo verifiche interne, il gruppo ha riscontrato un’elevata mobilità del personale e il ricorso a soluzioni esterne per mantenere operativi i servizi davanti alle tre dimissioni: tra queste, "la collaborazione con il Comune di Sant’Ilario per l’assegnazione temporanea di un funzionario che seguisse, la gestione dei lavori di adeguamento sismico della scuola e il settore Lavori Pubblici e Patrimonio".

A ciò si aggiunge un intenso ricorso a consulenze: l’incarico a inizio dicembre 2024 ad un Ingegnere per seguire procedimenti del settore edilizia ed urbanistica, con incarico prorogato per altre due volte" e "un incarico ad una società esterna per supporto tecnico, economico-finanziario ed amministrativo al Rup per i Lavori Pubblici, in due tranches per complessivi 37 mila euro più Iva".

La situazione, secondo la minoranza, è destinata a peggiorare: il posto di Responsabile dei lavori pubblici resterà vacante a breve per nuove dimissioni. "Dopo tre anni, l’Ufficio Tecnico è un porto di mare, senza un responsabile stabile dal dicembre 2023", denuncia Rinascita, parlando di ritardi nei cantieri e disagi per i cittadini.

Francesca Chilloni