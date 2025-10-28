Malamovida, il ritorno

Gilberto Dondi
Malamovida, il ritorno
ReggioEmilia
Cronaca"L’Ufficio tecnico, porto di mare. In un anno ha perso tre figure"
28 ott 2025
FRANCESCA CHILLONI
Cronaca
Un anno segnato da forte turn over all’Ufficio Tecnico del Comune. A denunciarlo è il gruppo consiliare di minoranza Rinascita Campeginese, che segnala le dimissioni di tre dipendenti tra novembre 2024 e ottobre 2025, accusando l’amministrazione di non aver garantito continuità e stabilità a un settore strategico.

La minoranza ricorda come nel 2021 l’attuale sindaco Alessandro Spanò, allora all’opposizione, avesse criticato i frequenti avvicendamenti all’interno dell’Ufficio, salvo poi, una volta eletto nel 2022, affermare aver ristabilito "stabilità e armonia". Secondo Rinascita, è stato presto smentito. Dopo verifiche interne, il gruppo ha riscontrato un’elevata mobilità del personale e il ricorso a soluzioni esterne per mantenere operativi i servizi davanti alle tre dimissioni: tra queste, "la collaborazione con il Comune di Sant’Ilario per l’assegnazione temporanea di un funzionario che seguisse, la gestione dei lavori di adeguamento sismico della scuola e il settore Lavori Pubblici e Patrimonio".

A ciò si aggiunge un intenso ricorso a consulenze: l’incarico a inizio dicembre 2024 ad un Ingegnere per seguire procedimenti del settore edilizia ed urbanistica, con incarico prorogato per altre due volte" e "un incarico ad una società esterna per supporto tecnico, economico-finanziario ed amministrativo al Rup per i Lavori Pubblici, in due tranches per complessivi 37 mila euro più Iva".

La situazione, secondo la minoranza, è destinata a peggiorare: il posto di Responsabile dei lavori pubblici resterà vacante a breve per nuove dimissioni. "Dopo tre anni, l’Ufficio Tecnico è un porto di mare, senza un responsabile stabile dal dicembre 2023", denuncia Rinascita, parlando di ritardi nei cantieri e disagi per i cittadini.

Francesca Chilloni

