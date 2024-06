Lugli è terza ai nazionali Uisp

Buone prove per l’SGR Ginnastica Reggiana ai campionati nazionali Uisp, categoria miniprima base, andati in scena a Zola Predosa. Tre le Junior brilla Emma Bondavalli, 5ª (specialità cerchio e nastro), mentre chiudono nella top 10 anche Alysa Manico e Anna Donelli, 8ª e 9ª; nell’esercizio combinato cerchio e fune Marta Lilla è 10ª. Alice Cassinotti, campionessa regionale in carica, tradita dall’emozione chiude 9ª nel cerchio e clavette, preceduta dalla compagna di squadra Irene Lugli, 5ª. Tra le Esordienti Giulia Pala sorprende tutti e si piazza 5ª nel corpo libero con cerchio; Maria Beatrice Petrovan e Mia Fontanesi 9ª e 11ª. Nelle Allieve splendido bronzo di Sara Lugli, (corpo libero e fune).