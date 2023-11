Lugubri disegni a vernice rossa, accertamenti in corso

Il disegno, con vernice rossa, di una sagoma umana che viene impiccata. Un disegno dalla tecnica "infantile", ma che è apparso in diversi luoghi affacciati sulla pubblica strada, a Correggio, in particolare nelle vicinanze di parchi. Negli ultimi giorni questi disegni sono comparsi al parco urbano, ma anche nella zona del parco Barbara Izzo di via Mandriolo Superiore, nella zona ospedaliera. Un imbrattamento che non è passato inosservato ai cittadini di passaggio o residenti, i quali hanno già segnalato i fatti ai carabinieri della locale caserma. Uno di questi "disegni", quello vicino al parco Izzo, è stato realizzato l’altra sera. Al transito dei primi testimoni, infatti, era ancora forte l’odore di vernice fresca nei pressi del luogo in questione. Ma l’autore (o gli autori) era già riuscito ad allontanarsi. Inoltre, sul pavimento era stata rimossa la copertura in cemento di un tombino, lasciando aperto un piccolo foro. Sono in corso accertamenti per cercare di capire se si tratta di "messaggi" mirati o se, più semplicemente, di una stupida azione di qualche gruppetto di ragazzini alla ricerca di "emozioni".