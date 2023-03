"Lui arrivò nel locale, la insultò e la schiaffeggiò davanti a tutti"

di Alessandra Codeluppi

Lui, un 45enne, è finito a processo dopo la denuncia sporta dall’ex convivente, che ha 42 anni. Secondo la ricostruzione della Procura, lui le avrebbe rivolto insulti e minacce di morte. E l’avrebbe percossa abitualmente con schiaffi, calci, pugni, tirate di capelli, lancio di scarpe e sputi. Le avrebbe imposto come vestirsi, controllato il suo cellulare e i contatti. In un’occasione avrebbe sarebbe andato anche davanti alla casa di lei, esplodendo tre colpi con una scacciacani. Questi comportamenti si sarebbero protratti dall’agosto 2018 fino al 2020. In un’occasione, il 20 aprile 2021, lui le avrebbe dato un pugno causandole la frattura delle ossa nasali, con conseguenze per 21 giorni. La donna ha sporto denuncia tre anni fa, dopo la fine della storia. L’uomo, un agente di commercio sottoposto al divieto di avvicinamento alla ex, deve rispondere di maltrattamenti e lesioni. Davanti al giudice Matteo Gambarati, ieri sono state ascoltate tre giovani, chiamate a testimoniare dal pm: erano conoscenti della donna, che non si è costituita parte civile. "Lei mi confidò che lui la insultava per nulla, anche se la vedeva prendere un caffè con un amico. E che arrivavano alle mani".

La teste ha anche riferito che in certi periodi la parte offesa faceva uso di alcol in modo significativo. Un’altra conoscente ha confermato che la donna le aveva parlato più volte di botte e di ripetute telefonate ricevute dall’uomo mentre ancora stavano insieme. "Una volta ho visto lividi su braccia e gambe. Lei mi disse che voleva lasciarlo, ma lui non voleva". Sia lei, sia la teste successiva hanno riferito di un altro episodio: "Una sera eravamo al bar: lui la chiamava ripetutamente e lei non rispondeva. Poi lui è arrivato nel locale, l’ha insultata e le ha dato uno schiaffo".

Secondo l’avvocato difensore Costantino Diana, "si è trattato di normali litigi di coppia, caratterizzati da eccessi verbali". Il contesto della relazione era borderline: entrambi avrebbero avuto problemi di alcol, motivo delle liti. E avrebbero anche fatto uso di droga. A detta del 45enne, lui avrebbe cercato di far desistere la donna dalla dipendenza, che in lei era più marcata, ma invano. E che sarebbe stato lui a lasciarla, fatto che avrebbe scatenato il rancore della donna, inducendola a sporgere denuncia. In dicembre si proseguirà con gli ultimi tre testi del pm.