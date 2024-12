"Lui era esperto. Ma i turni sono sempre più pesanti"

"Abbiamo appreso la notizia della tragica morte del nostro compagno di lavoro Guglielmo Maiello, macchinista di Mercitalia Rail che lavorava a Piacenza – scrivono i colleghi su ’Ancora in marcia! - rivista autogestita dai Macchinisti italiani dal 1908’ –. Il collega, a pochi mesi dalla pensione, è stato travolto da un treno in transito mentre percorreva il sentiero dello scalo presso la stazione di Rubiera. Da quanto ci riferiscono, c’è un punto del camminamento molto vicino al binario di corsa di stazione, e potrebbe essere lì che Guglielmo, non accorgendosi dell’arrivo del treno sarebbe stato agganciato e sbalzato, morendo sul colpo. Esprimiamo tutto il nostro dolore e ci stringiamo alla famiglia". E concludono: "Siamo costretti a piangere l’ennesima vittima sul lavoro, un altro ferroviere che si aggiunge al tragico elenco. Per questo, come sempre, denunciamo la scarsa, se non assente, sensibilizzazione alla sicurezza nei luoghi di lavoro, che sommata allo stress e alla stanchezza di turni sempre più pesanti, possono indurre al calo dell’attenzione anche un macchinista esperto e attento come Guglielmo. È inaccettabile morire ancora di lavoro!"