Lui, lei e l’altro... ma è il vicino. Si ride con Guidetti e Melloni

Stasera alle 21 al Novecento di Cavriago spazio alla comicità dialettale con "Lui, lei e l’altro" con Antonio Guidetti, Maurizio Bondavalli e Marzia Melloni.

Lui, Alberto, è con lei, Lilli. Lei, Lilli, è con lui, Alberto. Tutto è pronto per una bellissima serata di passione e complicità, quando improvvisamente arriva l’altro….

Non è il marito, nemmeno il fidanzato, neanche un padre geloso della propria figlia, non è la fidanzata o la moglie di lui. E’ molto peggio: è Nestore, vicino di casa e amico di Alberto. Di peggio non poteva proprio capitare, Si salvi chi può… Una divertente commedia su una classica situazione in cui un "intruso" entra in scena nella serata di una coppia.