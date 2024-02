Lui, lei e l’amore perduto. Una coppia tutta da ridere

Una divertente commedia arriva oggi alle 18 al teatro comunale di Bagnolo. Va in scena "Ma non avevamo detto per sempre?" con Antonio Catania e Tiziana Foschi, regia di Antonio Pisu.

Lei farmacista. Lui attore e scrittore sempre alla ricerca del grande salto artistico. Lei è stanca di essere quella pragmatica della coppia, quella che provvede alla sussistenza. Lui è stufo di non essere capito, forse ha sbagliato a trascorrere trent’anni con una donna che fondamentalmente "non parla la sua lingua". Ma è convinto di avere ancora degli anni importanti davanti ed è deciso a lasciarla. Volevano due figli ma non sono arrivati e, prima per gioco poi forse per non impazzire, hanno inventato di avere messo al mondo… Polonio.

Una commedia divertente sull’amore e sulla difficoltà di dirsi addio scritta da Tiziana Foschi, in scena con Catania, attore noto per film e fiction tv di successo. Si narra la storia di una coppia mal assortita: lei razionale e affidabile, lui artista incompreso con la testa tra le nuvole. Dopo trent’anni di matrimonio provano a dirsi addio, tra gag comiche e riflessioni sull’amore perduto. I binari su cui viaggiava il loro matrimonio si stanno irrimediabilmente allontanando. Ma c’è un ma. L’amore lo provano ancora? Lo proveranno ancora? Certamente lo hanno conosciuto e allora tutto si può fare. Lei suggerisce a lui di usare la loro storia personale per la commedia che dovrà scrivere e lui ha finalmente il successo che cercava da tanto, da troppo. Si lasceranno? Si ritroveranno? Informazioni e prenotazioni: tel. e WhatsApp 366-3206544.

Antonio Lecci