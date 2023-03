Luigi Casolari, a 16 anni è un talento: lavorerà alla Predator’s

Luigi Casolari a bordo della Predator’s

Reggio Emilia, 21 marzo 2023 – A soli 16 anni è già un talento. E il suo futuro nella Motor Valley emiliano-romagnola potrebbe essere già scritto. La storia è quella di uno studente che si è fatto già notare. La genialità del 16enne Luigi Casolari, studente modello del Gobetti, è già al servizio della monoposto di “Formula Predator’s”. Il suo ’quid’ in più? Saper usare i numeri come nessun altro alla sua età. Il campione di matematica Luigi Casolari a soli 16 anni incassa un successo che ne conferma la genialità anche in ambito imprenditoriale. Lo studente d’eccellenza del Liceo scientifico Gobetti di Scandiano è stato infatti scelto per collaborare nel team di “Formula Predator” nell’area ricerca e sviluppo delle monoposto, dato il suo spiccato talento matematico e fisico riconosciuto a livello nazionale e internazionale. Luigi sta studiando soluzioni volte a migliorare le prestazioni e la sicurezza della monoposto, colte con entusiasmo dal fondatore di “Formula Predator’s” Corrado Cusi. Predator’s è una monoposto da competizione spinta da un motore motociclistico, concepita per rivoluzionare il mondo delle corse dai costi inaccessibili. Un modo per rendere il brivido della velocità e la passione per i bolidi lanciati sui circuiti di mezzo mondo,...