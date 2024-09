Furto di farfalle, medico condannato. “Paga 180mila euro o vai in cella”

Reggio Emilia, 11 settembre 2024 – Una multa esemplare per aver tentato di contrabbandare centinaia di farfalle, insetti e piante. La più alta mai comminata dalla pretura di Thissamaharama, stando a quanto riportano i media locali.

È salatissima la condanna arrivata nei giorni scorsi in Sri Lanka per il medico Luigi Ferrari, 68enne di Sassuolo (in provincia di Modena) e per il figlio 28enne Mattia: dovranno pagare oltre 180mila euro (60 milioni di Rupie in valuta locale) entro il 29 settembre prossimo, per evitare che la pena venga trasformata in due anni di carcere.

Entrambi sono accusati di aver cercato di far uscire dal Paese insetti rari, tra cui farfalle e libellule, catturate in un’area forestale vicino alla riserva forestale di Yala, un parco naturale dello Sri Lanka. L’arresto risale al 9 maggio, quando padre e figlio si trovavano lì in vacanza. I due, dopo i primi giorni in stato di fermo, sono stati per mesi ai domiciliari, fino all’udienza del 3 settembre scorso.

Luigi Ferrari è un notissimo chirurgo ortopedico specializzato nella cura dell’alluce valgo, che lavora in diverse cliniche private tra Reggio Emilia, Modena e Milano. Ma è anche un grande appassionato ed esperto di farfalle tanto da essere membro di un’associazione di entomologia modenese.

E sarebbe stata proprio la sua grande passione ad averlo tradito. Durante un’escursione nella riserva Kataragama Kochi Pathana, infatti, padre e figlio secondo le accuse avrebbero catturato centinaia di insetti, in particolare farfalle di specie protetta.

A far insospettire i funzionari per la tutela della fauna selvatica sarebbero state alcune luci blu e viola che Ferrari avrebbe usato per individuare le falene durante le ore notturne. Così, all’uscita dal parco, i due sono stati fermati dagli agenti per un controllo dei loro zaini. All’interno sono stati trovati centinaia di insetti in decine di barattoli di vetro, bottiglie e bustine oltre a numerose foglie di piante autoctone: secondo quanto riporta l’edizione locale Lankasara, si trattava di 92 specie di farfalle e 160 altri insetti appartenenti a nove diverse specie di libellule.

Le accuse sono durissime. Stando alle indagini il medico e il figlio avrebbero pianificato tutto, utilizzando sostanze attrattive per catturare gli insetti e sacchettini di cera per preservarli chimicamente. In tutto l’ordinanza parla di 101 specie protette di animali illegalmente catturati, collezionati e trasportati.

Durante l’udienza che si è svolta nei giorni scorsi, i due – dopo essersi consultati con i loro legali – si sarebbero dichiarati colpevoli. Ma la sentenza arrivata poco dopo è senza precedenti e, probabilmente, inaspettata: una multa da oltre 180mila euro. I due imputati, interpellati in aula, hanno quindi dichiarato che non avrebbero potuto pagarla nell’immediato e il giudice ha disposto che la pena si tramuterà in due anni di carcere se la somma non arriverà entro il 29 settembre. Fino ad allora Ferrari e il figlio resteranno ancora bloccati nel Paese.