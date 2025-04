Luigi Ghirri ci insegna ancora. Le sue lezioni finiscono in mostra

La mostra dedicata a Luigi Ghirri, nell’ambito della ventesima edizione del Festival Fotografia Europea, a Palazzo dei Musei, apre al pubblico questa sera alle 20 (opening alle 19,30). Curata da Ilaria Campioli - visitabile fino al primo marzo 2026 - ha quest’anno il titolo "Luigi Ghirri. Lezioni di fotografia".

L’esposizione propone il percorso che Ghirri (qui accanto) ha dedicato al rapporto tra fotografia e didattica, ai legami tra l’insegnamento e la pratica artistica. La mostra infatti prende avvio dalle lezioni tenute da Luigi Ghirri tra il 1989 e il 1990, in quella irripetibile fucina di creatività che è stata l’Università del Progetto. Le lezioni di fotografia – trascritte e pubblicate nel 2009 in un volume a cura di Giulio Bizzarri e Paolo Barbaro – sono per Ghirri l’occasione per ripercorrere la propria produzione e affrontare tematiche a lui care.

La sezione centrale della mostra presenta invece una selezione di oltre cinquanta scatti provenienti da alcune delle serie su cui Ghirri era al lavoro durante gli anni di insegnamento. Il ruolo della fotografia, all’interno di accademie e istituti di formazione, è approfondito poi nella terza sezione, che presenta oltre settanta fotografie storiche e in gran parte inedite, recentemente ritrovate tra le raccolte del liceo artistico Gaetano Chierici.

Sabato 26 alle 16 è in programma ai Musei, sul tema della mostra, una conferenza con Felice Cimatti. Ingresso libero. Info: www.musei.re.it

s.bon.