Luigi Ghirri raccontato dagli studiosi. Oggi Paolo Barbaro, domani Giovanni Aloi

Si svolge stasera alle 21 a palazzo ducale di Guastalla l’incontro di approfondimento sulla mostra dedicata alla fotografia di Luigi Ghirri, aperta proprio nello storico palazzo guastallese fino al 31 dicembre. Si parla di "Ghirri dopo Luigi: topografia di una eredità difficile" con intervento del prof. Paolo Barbaro. L’ospite della serata parla della produzione del fotografo dagli anni Ottanta in poi, come proposto e illustrato dalla mostra in corso. Barbaro è docente di storia della fotografia e studioso dell’opera di Luigi Ghirri, di cui ha curato a Parma la recente mostra "Labirinti della visione".

Di Ghirri si parla anche domani a Reggio, al Palazzo dei Muse: alle 16 quarto appuntamento del ciclo di incontri legato alla mostra ‘Un piede nell’Eden. Luigi Ghirri e altri sguardi. Giardini in Europa e L’Architettura degli Alberi’. Ospite d’eccezione, Giovanni Aloi, storico dell’arte moderna e contemporanea e docente alla School of the Art Institute di Chicago, che interverrà su ‘Luigi Ghirri: la decostruzione della Natura’. Aloi è un autore, educatore, e curatore specializzato nella rappresentazione della natura e dell’ambiente nell’arte.