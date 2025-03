Luigia Mendrano è la nuova segretaria del Pd di Calerno

Il Pd di Calerno ha una nuova segretaria. Si tratta di Luigia Mendrano (foto), 35 anni, residente a Calerno, madre di tre figlie e, da quasi un anno, consigliere comunale a Sant’Ilario d’Enza. "Questa nomina, avvenuta durante il recente congresso, segna non solo una tappa significativa del mio percorso personale e politico, ma anche un’opportuntà che mi stimola a lavorare con ancora maggiore impegno per la nostra comunita – ha commentato Mendrano –. Ho sempre sostenuto che la politica debba essere un servizio alla cittadinanza, un ponte tra le istituzioni e le necessità quotidiane delle persone". "L’inclusività – spiega – sarà uno degli elementi centrali del mio mandato. Dobbiamo costruire un Pd che sappia anche raccogliere e rappresentare chi, in passato, ha scelto strade diverse o si è sentito lontano dal nostro partito. Un partito capace di parlare alla gente e di proporre soluzioni concrete per migliorare la qualità della vita di tutti, dai più giovani ai più anziani".