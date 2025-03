Luisa Iemmi spegne 100 candeline: "Il segreto? Non arrabbiarsi mai"

Ha festeggiato il suo centesimo compleanno con parenti e conoscenti. Gran festa per Luisa Iemmi, detta Maria, originaria di una numerosa famiglia di contadini di Rio Saliceto. Da giovanissima inizia ad aiutare nel lavoro nei campi. A 25 anni sposa Gino Lusetti e si trasferisce con lui a Riccione, dove gestisce un negozio di frutta e verdura. Una decina d’anni dopo rientrano nel Reggiano e coltivano un podere a vigna. Luisa ha lavorato la terra, cucito maglie, si è occupata della casa e dei nipoti. Luisa ha festeggiato il compleanno circondata dalla figlia Marta col marito Laudo, i nipoti Laura con Matteo, Luca con Urszula, i pronipoti Luigi, Lucia, Matilde, Davide e Liliana. La bisnonna centenaria ha qualche problema dovuto all’età, ma è ancora lucida: "Spero di festeggiare altri compleanni. Come vivere a lungo? Mangiare un po’ di tutto e non arrabbiarsi mai".