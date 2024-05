L’ultima cena (bipartisan) di tutti i consiglieri comunali

Una buona pizza mette sempre d’accordo tutti. I consiglieri comunali di Reggio hanno messo da parte per una sera le rivalità e le appartenenze politiche e si sono ritrovati (quasi) tutti insieme a mangiare fuori. Un’ultima cena dopo il consesso finale in Sala del Tricolore che chiude ufficialmente il quinquiennio di legislatura amministrativa. Una bella iniziativa di fair-play bipartisan proposta dal presidente del Consiglio Comunale, Matteo Iori e accolta con entusiasmo anche dal sindaco Vecchi che ha partecipato e dagli assessori Tria, Rabitti, Curioni e Bonvicini. Una sorta di terzo tempo, per scomodare il rugby: dopo la bagarre, pizza e birra insieme. Prima, l’avvocato Claudio Bassi (Forza Italia) ha offerto un aperitivo nel bar ’Borsalino Cafè’ gestito dalla figlia in piazza Fontanesi. Poi tutti all’Angolo di Napoli. "Mi dicono che sia la prima volta che si va a cena tutti insieme e sono contento – dice Iori – Il clima fuori è sempre stato disteso e umano. Una bella cena tra qualche simpatico sfottò elettorale, ma anche ricordando i momenti significativi di questi cinque anni. Ridendoci sopra com’è giusto che sia...".