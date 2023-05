L’ultima danza al Valli La coreografa Sasha Waltz e la maestria minimalista

Una gigante della danza contemporanea e un gigante della musica minimalista nell’ultimo appuntamento della Stagione di Danza dei Teatri, stasera alle 20,30 al Teatro Municipale Valli. La grande coreografa tedesca Sasha Waltz, con la sua Compagnia Sasha Waltz & Guests, si confronta con "In C" del compositore statunitense Terry Riley, eseguito dal vivo da Ensemble Casella del Conservatorio de L’Aquila.

Considerato il primo pezzo di musica minimalista (scritto nel 1964) e una pietra miliare della storia della musica, il brano ha rappresentato per Waltz e la sua compagnia il materiale di partenza per sviluppare – eravamo in piena pandemia – una struttura coreografica variabile e potenzialmente infinita, caratterizzata da colori sfumati e avvolgenti e in grado di ipnotizzare lo spettatore.

"In C" è un processo sperimentale in continua evoluzione, che ancora una volta riconcepisce e perfeziona l’approccio storico di Sasha Waltz & Guests e il dialogo tra danza, musica e spazio, sia in digitale che nella vita reale. Allo stesso tempo, esplora il potenziale della produzione artistica flessibile in tempi di pandemia e dello scambio artistico, anche al di là dei confini nazionali. Ad esempio, le singole frasi di movimento sono state registrate come video tutorial, il che consente ai ballerini di imparare il materiale coreografico in modo digitale e a distanza. In scena i danzatori Claudia Catarzi, Alessandra Defazio, Viviana Defazio, Davide Di Pretoro, Agnieszka Jachym, Melissa Kieffer, Annapaola Leso, Dominique McDougal, Michal Mualem, László Sandig.

Biglietti interi: 30252017,50 euro. Info su www.iteatri.re.it

Stella Bonfrisco