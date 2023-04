Stasera alle 20,30 al teatro di Correggio va in scena "L’ultima notte a Montefiorino", spettacolo fuori abbonamento con ingresso libero. Si tratta di un racconto di guerra scritto da Matteo Manfredini (foto), interpretato dall’attore reggiano Enrico Salimbeni, con l’accompagnamento musicale di Ezio Bonicelli. L’evento viene organizzato in collaborazione con la sezione Anpi di Correggio.

Nel giugno 1944 i partigiani cacciano i fascisti dalla rocca di Montefiorino. E il 17 giugno nasce l’autoproclamata Repubblica partigiana di Montefiorino, che governa un fazzoletto di terra sugli Appennini tra Modena e Reggio. Il primo agosto 1944 i nazifascisti, dopo settimane di rastrellamenti e stragi nella zona, riconquistano Montefiorino e danno alle fiamme la Rocca del paese. Un racconto narrato con la voce e gli occhi di un giovane che entra nella Resistenza e si trova ad affrontare tutte le tragedie e le miserie della guerra, uno spettacolo creato da tre artisti che provengono dalle terre di cui si racconta la storia. Lo spettacolo è creato da tre artisti nati e radicati nelle nostre montagne: Salimbeni – impegnato in cinema, tv e teatro – continua e risiedere in Appennino, così come Bonicelli e come Matteo Manfredini, che nonostante studi e lavori svolti a livello internazionale, continua a risiedere e raccontare storie del territorio locale.

a.le.