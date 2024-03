"L’ultima notte a Montefiorino", i racconti partigiani di Chicco Salimbeni

Un racconto di guerra partigiana, scritto da Matteo Manfredini e interpretato da Enrico Salimbeni con l’accompagnamento musicale di Ezio Bonicelli. “L’ultima notte a Montefiorino“ è domani sera per la rassegna Teatrix di di On-Art, al Piccolo Teatro San Francesco da Paola (in via Emilia Ospizio 62), con inizio alle 21. A narrare la drammatica vicenda è Enrico Salimbeni, con la voce e gli occhi di un giovane che nel 1944 entra nella Resistenza e si trova ad affrontare tutte le tragedie e le miserie della guerra.

"Per la prima volta questo spettacolo – spiega l’attore reggiano – abbandona la sua formula iniziale di lettura scenica, il leggio, per trasformarsi in un vero e proprio monologo. Cambieranno l’interpretazione, i tempi e la gestualità, ma rimarrà intatta la potenza e la capacità di emozionare che questo spettacolo porta con sé". Per la prima volta, dunque, sul palcoscenico dell’ex cinema Verdi "L’ultima notte a Montefiorino" prende una forma diversa, scommettendo sulla stessa partecipazione emotiva da parte del pubblico. Enrico Salimbeni è inoltre nel cast della serie Sky "Un amore", con la regia di Francesco Lagi. Sono protagonisti della fiction Micaela Ramazzotti e Stefano Accorso, Anna e Ale: legati da oltre vent’anni da un sentimento forte che lo scorrere del tempo non riesce a scalfire. "Io interpreto Ivo, un personaggio di contorno che però riesce a emergere perché sempre in relazione con la protagonista e ben caratterizzato – racconta ’Chicco‘ – Sul set ho ritrovato Stefano Accorsi: con lui avevo condiviso il set di Radio Freccia di Luciano Ligabue e tra noi era nata una forte amicizia. È stato molto bello ritrovarsi dopo tanti anni, in cui gli impegni di lavoro e la vita ci aveva un po’ allontanato".

Stella Bonfrisco