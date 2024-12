L’ultima trappola porta a porta: "Firmi per la ricevuta". Invece è un contratto capestro

I raggiri alle persone anziane, stanno diventando sempre più subdoli. Lo sa bene una coppia di coniugi della Bassa reggiana, vittima della cosiddetta ’truffa del catalogo’, una delle ultime frontiere delle vendite porta a porta. In prima battuta un fantomatico venditore, previa telefonata della società, si presenta a casa delle vittime lasciando un catalogo che spazia da abiti ad elettrodomestici, specificando che non c’è obbligo di acquisto ma chiede una firma su una ricevuta che attesti la consegna del catalogo stesso. In realtà, la firma degli ignari compratori non è su una ricevuta ma su un contratto capestro che vincola ad acquistare dei beni; passato il periodo di recesso, un altro incaricato torna a casa dei malcapitati per cercare di vendere la roba, chiedendo di visionare la copia della ricevuta e solo in quel momento i malcapitati scoprono il raggiro. La via d’uscita proposta dalla società? Un pagamento immediato a cifre inferiori come risoluzione del contratto capestro.

Fortunatamente marito e moglie, grazie all’intervento dell’avvocato correggese Daniele Silingardi, hanno ottenuto l’annullamento del contratto. "Noto - sostiene il legale dei coniugi - che ci sono dei tentativi sempre più sofisticati di aggirare le tutele previste dal codice del consumo. In questo caso, i miei clienti non hanno avuto le informazioni necessarie; si parlava di una carta servizi con una scontistica valida per 5 anni, senza vincoli di acquisto. In realtà, nel foglio firmato c’erano delle clausole che vincolavano per acquisti minimi obbligatori di circa 5000 euro all’anno per tre anni da cui si può uscire dietro un pagamento immediato che viene proposto, in seguito, a cifre inferiori. Abbiamo denunciato il difetto informativo del venditore, quindi una pratica commerciale scorretta. Inoltre abbiamo specificato che avremmo denunciato tale situazione alle autorità competenti sia in materia amministrativa che giudiziaria e, in risposta, abbiamo ricevuto, dalla società, la comunicazione che il contratto era da considerarsi privo di effetto".

Cesare Corbelli