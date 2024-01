L’ultimo, esilarante. Antonio Guidetti

Stasera alle 21 al Novecento di Cavriago esordisce il nuovo spettacolo della compagnia Artemisia Teater di Reggio, con Antonio Guidetti, Marzia Melloni e Maurizio Bondavalli. Va in scena "La sindrome di Procuste". In psicologia, con sindrome di Procuste, si intende il disprezzo che una persona sente per quegli individui che hanno maggiori capacità o talento. Non si tratta solamente di una sensazione negativa ma, spesso, si traduce anche in vere e proprie azioni che hanno l’obiettivo di sminuire, se non addirittura di sabotare, l’altro. I protagonisti sul palco sono Cittami e Pistòl, degli "eroi" della divertente storia.

A causa del maldestro agire di Pistòl si ritrovano, loro malgrado, a viaggiare nel tempo, arrivando fino a noi dal lontano Settecento. Come reagiranno i nostri ingenui e inconsapevoli antenati nel vedere il mondo così cambiato?

Informazioni: tel. 0522-372015.