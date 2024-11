L’ultimo pastore di Valbona: "Tutta la mia vita per il gregge"

Vita dura ma serena quella dell’ultimo pastore di Valbona (Ventasso), Libero Pingani, ‘figlio d’arte’ sposato con Pierina e due figlie, Chiara e Valentina, e con quattro nipoti (due per parte). Libero ha cominciato a portare le pecore al pascolo con il padre fin da ragazzo, poi a 14 anni, terminate le scuole dell’obbligo, scelta fatta: ha preso bastone e ombrello a tracolla e ha iniziato a fare il pastore in piena autonomia andando sempre dalla montagna alla pianura, con qualsiasi tempo. Libero Pingani compie 69 anni fra tre giorni (mercoledì 20), sicuramente e meritatamente sarà festeggiato dai suoi familiari, però, a parte la festa, la giornata non sarà molto diversa dalle altre, il gregge ha bisogno di mangiare e deve andare al pascolo tutti i giorni. Sono esattamente 55 anni che Libero ogni giorno porta ‘a spasso’ il gregge nei pascoli della sua montagna o alla bassa. Fino a pochi anni fa, prima con il padre e poi con la moglie Pierina, Libero praticava la transumanza: in autunno si trasferiva con il gregge in provincia di Mantova per poi risalire a primavera nei pascoli della sua Valbona quando allora c’erano centinaia di greggi con migliaia di pecore. Nessuno meglio di Libero conosce le vette dell’Appennino, persino le ombre degli alberi gli appaiono come le lancette d’orologio che indicano il lento passare delle ore delle lunghe giornate che trascorre a passi lenti in mezzo al gregge. Libero, pur avendo scelto un mestiere in sintonia col suo nome in quanto più libero di così non potrebbe essere, resta legato dall’amore per gli animali, che lo impegnano da mattina a sera. "Sono in pensione da qualche anno – afferma Pingani –, chi me lo fa fare tutte le mattine di alzarmi presto e tribolare fino a sera tardi, quando potrei fare il pensionato e seguire i nipoti? È la grande passione per gli animali che ti prende dentro e non ti lascia più. Io sono cresciuto e ho trascorso tutta la vita all’aria aperta in mezzo al gregge, senza le pecore non è vita. Ho ridimensionato il ‘branco’ passando da 250 a 135 pecore più qualche capra e 6 cani, tra cui maremmani che proteggono il gregge dai lupi. Però, tante o poche, l’impegno resta. È una scelta, non sono un tipo da bar". Libero è convinto che il mestiere del pastore oggi sia meno duro di una volta. "La transumanza già da diversi anni viene fatta con il trasporto degli animali, mentre una volta, soprattutto ai tempi di mio padre, andavano a piedi con il gregge dall’Appennino alla Maremma toscana o in provincia di Mantova con 8-10 giorni di viaggio dormendo con le pecore sotto i ponti o in una cascina, quando andava bene. Noi siamo andati per 2-3 anni a Pisa alla Tenuta di San Rossore, poi sempre nel mantovano. Avevamo tanti amici e i figli andavano a scuola un po’ in montagna e un po’ in pianura".