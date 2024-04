L’ultimo saluto a Bertazzoni: "Imprenditore straordinario. Grande umanità e intelligenza"

"Un imprenditore straordinario, di grande umanità e di enorme intelligenza". Con queste parole è stato ricordato Roberto Bertazzoni, ieri mattina in duomo a Guastalla, al funerale. Lo storico presidente di Smeg è stato vinto da complicazioni cliniche a 81 anni di età la sera della vigilia di Pasqua. Parole arrivate all’omelia affidata a padre Franco Mosconi, dell’eremo di Bardolino, sul Garda, amico da quarant’anni dell’imprenditore guastallese.

"Vivere è amare. E Roberto ha messo in pratica questo concetto", ha aggiunto padre Mosconi. E poco prima monsignor Francesco Marmiroli aveva espresso parole di "ringraziamento e riconoscenza" a Roberto Bertazzoni, annunciando che non ci sarebbero stati elogi funebri, vista la nota riservatezza che aveva sempre caratterizzato l’imprenditore.

Gremito in ogni spazio il duomo di Guastalla (dove il feretro è arrivato quindici minuti prima rispetto all’orario previsto), lo stesso che il "dottor Roberto" aveva contribuito in tanti modi a ristrutturare e a rendere sempre più animato di concerti e iniziative, spesso sponsorizzate proprio da Smeg. In chiesa i rappresentanti delle maggiori famiglie di industriali d’Italia e non solo: Maramotti, Barilla, i cugini Bertazzoni, Storchi, manager e dirigenti arrivati da ogni parte dello Stivale, riuniti composti e in silenzio attorno ai familiari dell’imprenditore scomparso, in particolare la moglie Maria Rita Gandolfi e il figlio Vittorio, quest’ultimo da tempo alla guida dell’azienda di famiglia.

Un affettuoso abbraccio virtuale e fisico che si è manifestato all’ingresso del feretro in duomo, ma soprattutto in piazza Mazzini, davanti alla concattedrale, al termine della funzione religiosa. Segno del grande esempio lasciato da un imprenditore impegnato per il bene della sua azienda, dei suoi collaboratori, ma anche della comunità. Un omaggio è arrivato pure dal Veneto, con un agente di polizia locale a reggere il gonfalone listato a lutto del Comune veronese di Sorgà, dove ha sede uno degli storici stabilimenti Smeg. Presente tra i fedeli pure il sindaco Christian Nuvolari, oltre alla collega guastallese, Camilla Verona. Al funerale anche una rappresentanza dei dipendenti Smeg: ma la maggior parte di loro ha continuato a lavorare, senza alcuna chiusura per lutto per il colosso reggiano degli elettrodomestici. Proprio come avrebbe voluto il loro presidente.

Antonio Lecci