L’ultimo saluto a ’Eburos’: "Guerriero buono"

Aneddoti, episodi divertenti e simpatici hanno ricordato la solarità, la simpatia, la disponibilità e la gran voglia di vivere di Enrico Incerti, vinto da malattia a soli 35 anni di età, dopo aver combattuto con grande tenacia e serenità per cercare di debellare il male che gli era stato diagnosticato un anno e mezzo fa. Enrico era conosciuto anche con il soprannome di Eburos, legato alle rievocazioni storiche, di cui era appassionato.

Nel cortile della sua abitazione, ieri mattina in via Spino Viazza a Guastalla, in molti si sono ritrovati per l’addio. Che è stata anche l’occasione per rievocare alcuni divertenti episodi che lo avevano visto protagonista, in una figura di "guerriero buono", amante dei fumetti, della voglia di vivere, dell’amore per la storia e con la disponibilità a mettersi a disposizione degli altri. Alcuni dei suoi amici lo hanno voluto salutare indossando costumi celtici.

E durante l’addio è risuonata anche la sua voce nella intervista che Enrico aveva concesso alla Rai sulla vita degli schiavi, qualche secolo fa. Un’emozione profonda ascoltare le parole di Enrico, osservando la sua bara, su cui è stato poggiato il suo scudo con due delle spade che usava per le rievocazioni, in giro per l’Italia. Enrico lascia i genitori Oreste e Fiorenza, la sorella Giulia con Giorgio, la compagna Beatrice, altri parenti e tanti amici. Lavorava come impiegato alla sede di Coldiretti di Guastalla, dove era rimasto attivo fino ad alcuni mesi fa.

All’amore per le rievocazioni storiche abbinava anche la passione per i giochi di ruolo, per il mondo "fantasy", delle miniature. La famiglia ha voluto ringraziare pubblicamente il medico di base, Maria Vittoria Paglia, e tutti i medici e infermieri che hanno assistito Enrico durante la malattia.

Antonio Lecci