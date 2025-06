L’ultimo saluto a Elsa Venerini

È stata ricordata la figura di "persona generosa e sempre disponibile per gli altri" di Elsa Venerini, ieri mattina in basilica a Pieve di Guastalla, ai funerali dell’ex infermiera di 88 anni, a lungo attiva al pronto soccorso di zona, operando anche come volontaria in Croce rossa (quando ancora la sede era all’ex ospedale in centro storico) e poi come attivista nella Associazione nazionale carabinieri. All’addio, nella basilica guastallese, presente anche una delegazione della locale associazione carabinieri, oltre a militari dell’Arma tuttora in servizio, che hanno voluto darle l’ultimo saluto, portando il cordoglio alla figlia Annamaria e agli altri parenti. Al termine della messa, officiata dal monsignor Francesco Marmiroli, è stata recitata la Preghiera del carabiniere, proprio come da volontà dell’ex infermiera.