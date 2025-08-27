L’ultimo saluto a Gianni Lai. Il cordoglio della comunità

Erano molti gli amici ed estimatori di Gianni Lai che ieri mattina, in chiesa a Brescello, hanno dato l’ultimo saluto allo storico custode del museo di Peppone e don Camillo, che a ottobre avrebbe compiuto 70 anni.

Il parroco, don Giancarlo Minotta, ha parlato di Gianni, dei suoi "infiniti aneddoti che amava raccontare e che permettevano di conoscere una persona buona, garbata, gentile con tutti". A fine messa il presidente della Pro loco, Gabriele Carpi, ha ricordato il suo percorso nel volontariato nel museo e nella Pro loco, come consigliere.

E anche il sindaco Carlo Fiumicino, ha voluto ringraziare Gianni per quanto fatto per la comunità locale, con uno stile da brava persona che resterà indelebile nel ricordo non solo di tanti brescellesi ma anche in tanti turisti italiani e di ogni parte del mondo che lo avevano conosciuto nelle visite nel paese del Mondo Piccolo di Guareschi. Presente in chiesa anche una bandiera del Brescello calcio, a testimonianza della passione di Gianni per la squadra locale. Lascia il fratello Angelo (Paolo) e i tanti amici che avevano imparato a conoscerlo e ad apprezzarlo. Il feretro è stato poi trasferito per la cremazione.

Antonio Lecci