L'ultimo saluto a Lauretta Chieli ex dirigente Ausl a Albinea

Addio alla dottoressa Lauretta Chieli. Il decesso è avvenuto sabato 14 ottobre all’età di 72 anni. Dipendente dell’Ausl di Reggio fino al 2008, aveva prestato servizio come dirigente amministrativo nel dipartimento cure primarie. L’Ausl in una nota ha ricordato che nel "lungo percorso professionale, la dottoressa Chieli si era distinta per la particolare dedizione al lavoro e la competenza, qualità che si affiancavano a doti di umanità ed empatia per le quali il suo ricordo rimane vivo in chi ha potuto conoscerla. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della direzione generale e di tutti i professionisti dell’azienda Usl di Reggio Emilia".

Anche Euro Grassi e i medici di medicina generale della nostra provincia "esprimono il loro profondo cordoglio per la scomparsa della dottoressa Lauretta Chieli, persona simpatica, schietta e molto efficiente". Lascia il marito cavalier Osvaldo Ferretti, i figli Francesca e Paolo, la sorella Rosangela, i nipoti Alessio e Antonella e gli altri parenti. L’ultimo addio è previsto oggi ad Albinea. I funerali si svolgeranno questa mattina partendo alle 8.45 dalla casa funeraria della Croce Verde di Reggio, in cui è stata allestita la camera ardente, per raggiungere la chiesa di San Gaetano di Albinea per la celebrazione della Messa. La salma, terminata la funzione religiosa funebre, sarà poi accompagnata in forma privata nel cimitero nuovo di Coviolo in attesa della cremazione. La famiglia chiede non fiori, ma opere di bene.

m. b.