L’ultimo saluto a Maria Ruozzi. Storica cuoca della trattoria Lisandret

Si sono svolte nei giorni scorsi, in forma privata, le esequie di Maria Ruozzi (foto), la storica cuoca del locale Lisandret di Albinea. Nata il 27 aprile 1931 a Giandeto di Casina, Maria si era sposata con Giuseppe Martelli che gestiva la trattoria sui primi colli reggiani oggi nota in tutta la provincia, iniziando così una lunga tradizione che l’ha vista impegnata ai fornelli fino al 2012, anno in cui ha dovuto abbandonare l’attività lavorativa a causa del manifestarsi di una malattia.

Tante le collaboratrici con cui aveva instaurato un ottimo rapporto oltre a tanti clienti che salivano sopra Albinea per gustare i piatti tipici reggiani come i cappelletti o i tortelli oppure, come secondo, il suo rinomato pollo alla cacciatora.

"Mia mamma già quando era ragazzina e abitava a Giandeto, era solita lavorare per i matrimoni che all’epoca si svolgevano in famiglia – racconta la figlia Tiziana Martelli –. La andavano a prendere a casa per la giornata perché era molto brava a decorare i piatti e preparare le pietanze. Dunque già da piccola era portata per la cucina, poi dopo il matrimonio si è dedicata alla trattoria anche grazie all’ottimo rapporto che aveva instaurato con la suocera, conducendo così la cucina di Lisandret soprattutto negli anni d’oro. Sono passati davvero tanti personaggi famosi tra cui Zucchero e Ugo Tognazzi".

C’è un’altra tradizione che negli anni ha conquistato il cuore di molti: "Mia mamma da marzo a giugno organizzava un momenti pomeridiano con la merenda tipica reggiana, ovvero l’erbazzone e questi momenti erano sempre molto partecipati" aggiunge la figlia. L’ultimo, dolce ricordo di un pezzo di storia e di tradizione reggiana.

Cesare Corbelli