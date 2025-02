L’ultimo saluto a Nicoletta Zecchi: "Ha illuminato la vita di chi resta"

Era gremita, ieri mattina, la basilica a Pieve di Guastalla, per l’addio a Nicoletta Zecchi, vinta a 55 anni da una malattia. Sono stati evidenti l’affetto e la commozione manifestati dalle tante persone che si sono volute stringere attorno ai familiari di ’Nico’: il fratello Giorgio, nipoti e altri parenti. Durante l’omelia don Francesco Marmiroli (che ha celebrato insieme a don Alberto Nicelli, ex parroco a Guastalla) ha ricordato Nicoletta come "una persona la cui vita è stata una semina verso il Regno dei Cieli".

"Ha dimostrato una voglia di vivere a tutti i costi – ha aggiunto –. Ha avuto un’esistenza tribolata, sofferta, che però ha trasformato in una vita pulita e onesta". Alla fine non è mancato il saluto dei familiari: "Nicoletta ha seminato voglia di vivere. Per lei tutti erano amici. Ha illuminato la via di chi resta. Ha donato una scia di luce che non si spegnerà mai". Nonostante gravi problemi di salute, infatti, Nicoletta aveva sempre affrontato gli ostacoli con un affettuoso sorriso e con tanto ottimismo. a.le.