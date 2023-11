L’ultimo saluto a Parolo Carubbi

Paese in lutto per l’improvvisa scomparsa di Paolo Carubbi, trovato privo di vita domenica scorsa in un bosco vicino Marola, paese d’origine della sua famiglia. Martedì scorso si sono svolti i funerali in forma strettamente privata quindi, dopo l’ultimo saluto dei familiari, il feretro è partito per l’Ara di cremazione. In seguito le ceneri di Paolo Carubbi verranno depositate nella cappella di famiglia presso il cimitero di Marola (Carpineti). I familiari ringraziano i tanti amici e i parenti che hanno partecipato al loro grande dolore, soprattutto l’intera comunità di Marola, particolarmente vicina alla famiglia Carubbi, per l’inattesa e dolorosa scomparsa di Paolo. Lo stesso sindaco di Carpineti, Tiziano Borghi, esprime profondo cordoglio alla famiglia Carubbi a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Carpinetana.

s.b.