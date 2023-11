L’ultimo saluto a Serena Bergamotto, madre di tre figli. Aveva 42 anni

Grande dolore a Puianello per la prematura morte, a soli 42 anni, di Serena Bergamotto. Il decesso è avvenuto domenica all’Hospice Casa Madonna dell’Uliveto di Montericco di Albinea. Serena, madre di tre giovani figli, è stata stroncata da una grave malattia che purtroppo l’ha strappata all’affetto della sua famiglia. Serena viveva a Puianello di Quattro Castella. Lascia nel lutto il marito Lorenzo Tiramani, i figli Davide, Matteo e Sofia, i genitori, i fratelli Gianluca e Antonio. I funerali sono stati fissati per questa mattina partendo alle 10 dalla camera ardente dell’Hospice di Montericco per la chiesa parrocchiale di Puianello. La salma della 42enne sarà poi trasferita nel cimitero della frazione di Puianello. La funzione religiosa di commiato sarà celebrata dal parroco don Massimiliano Giovannini.

"Serena ha vissuto la malattia con grande dignità – dice don Massimiliano –. Fino all’ultimo si è spesa per il bene della sua famiglia, a cui esprimo la mia vicinanza, in particolare al marito e ai tre figli, una bambina di cinque anni e due gemelli di sedici anni". La famiglia di Serena Bergamotto ha ringraziato tutto il personale medico e infermieristico del Core di Reggio e l’Hospice di Montericco "per le cure prestate con professionalità e alle amiche che l’hanno accompagnata con tanto amore". La notizia della morte della 42enne ha destato profondo sgomento nella comunità di Puianello.

Matteo Barca