L’ultimo saluto a Silvia Macchioni. Le lacrime di familiari e amici

Chiozza in lutto ieri mattina per i funerali di Silvia Macchioni, la ragazza di soli 19 anni deceduta a causa di una grave malattia. In tanti hanno partecipato all’ultimo addio alla giovane che viveva a Chiozza. Il corteo funebre è partito dalle camere ardenti dell’ospedale Magati di Scandiano e ha poi raggiunto la chiesa di Chiozza. Era anche presente il sindaco del Comune di Scandiano Matteo Nasciuti.

Non è mancato pure il personale del supermercato Sigma di Salvaterra di Casalgrande dove Silvia aveva lavorato per alcuni mesi la scorsa estate. Precedentemente Silvia aveva frequentato l’istituto superiore alberghiero Motti a Reggio. Purtroppo pochi mesi fa era stata scoperta la grave malattia. Profondo dolore e commozione durante la funzione religiosa. Le amiche della 19enne sono intervenute per ricordare Silvia, deceduta all’Hospice Casa Madonna dell’Uliveto di Montericco di Albinea. Numerose le attestazioni di vicinanza e cordoglio che sono arrivate in questi giorni al papà Mauro, alla mamma Anna, alle sorelle Sara e Giulia, ai nonni Pietro e Graziella, Battista e Maria, zii, zie e cugini. Alla Santa Messa di commiato ieri mattina hanno preso parte alcuni dipendenti della Casalgrande Padana, azienda in cui lavora la madre e nel passato aveva inoltre operato il padre che ora svolge invece la professione d’agricoltore a Chiozza di Scandiano.

Era presente anche Marco Cassinadri, direttore del personale di Casalgrande Padana nonché assessore comunale a Casalgrande. La bara è stata poi accompagnata all’esterno dell’edificio sacro dove sono stati lanciati in aria, tra le lacrime, dei palloncini. Il feretro della 19enne è stato successivamente accompagnato nel locale cimitero. La famiglia di Silvia Macchioni ha chiesto non fiori, ma offerte da devolvere a favore dell’Hospice Casa Madonna dell’Uliveto di Montericco, la struttura in cui si è spenta.

Matteo Barca