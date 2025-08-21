L’ultimo saluto ad Angelo Bianchi. Ieri i funerali dell’imprenditore

Addio all’imprenditore castelnovese Angelo Bianchi che, dopo una vita intensa di lavoro e innovazioni, da ieri riposa nel cimitero di Castelnovo Monti. Angelo Bianchi è deceduto a seguito grave malattia all’età di 72 anni lasciando nel profondo dolore la moglie Lidia Ceccarrelli, i figli Ivano con Federica, Valerio con Stefania, Tiziano (trombettista) e Martina con Filippo, oltre ai nipoti Elia, Anna Sofia, Noemi, Nicolò, Sara, Ireneo Filippo, parenti e tanti amici.

I funerali si sono svolti ieri mattina nella chiesa della Pieve di Castelnovo Monti con grande partecipazione di amici e conoscenti che si sono uniti al dolore dei familiari. Al termine della funzione funebre il feretro del caro defunto è stato accompagnato in processione al cimitero dove Angelo Bianchi riposerà per sempre.

L’intera comunità della montagna ha partecipato al lutto dei familiari perché Angelo Bianchi era un imprenditore particolare, passato dall’edilizia al commercio di auto, sapeva dare i giusti consigli a chiunque si fosse rivolto a lui per qualche problema ed era amico di tutti. Esperto meccanico per curiosità e passione, accanto all’officina, in località Croce di Castelnovo Monti, ha realizzato l’Autocenter Bianchi.

E’ una figura storica quella dell’imprenditore Bianchi, molto apprezzato per la sua onesta e grande disponibilità, ha fatto parte anche della Cna, confrontandosi spesso con altri imprenditori sui temi d’interesse. Fino a pochi anni fa partecipava alle vacanze estive dell’Unità pastorale di Castelnovo Monti.

Settimo Baisi