L’ultimo saluto ad Aurelio Milizia ispettore della polizia stradale: "Era la forza morale della famiglia"

È mancato all’affetto dei suoi cari, Aurelio Milizia, all’età di 80 anni, a seguito di una grave malattia. A dare il triste annuncio la moglie Franca Cassinadri, i figli Luca, Giorgia e Chiara, l’adorato nipote Alberto, la sorella Lidia, i cognati, parenti ed amici. Il funerale, molto partecipato, si è svolto venerdì scorso nella chiesa della Pieve di Castelnovo Monti con tumulazione nel cimitero locale.

Aurelio Milizia, ispettore della Polizia Stradale di Castelnovo Monti, era molto conosciuto in tutta la montagna ed apprezzato nel suo lavoro che, come uomo dello Stato, svolgeva con grande umanità e rispetto, lasciando in tutti coloro che lo hanno conosciuto il ricordo di persona onesta. Molto attento al lavoro e alla famiglia: alla moglie Franca, ai figli Luca, Giorgia e Chiara, ma soprattutto al nipote Alberto che per il nonno era una grande gioia all’interno di una famiglia educata all’amore.

Aurelio è stato, prima di tutto, un padre premuroso, sempre presente ed attento, pronto ad incoraggiare i figli, trasmettendo loro i valori dell’amore, della famiglia, della comprensione e del rispetto nei rapporti con tutta la comunità. "Dopo anni di dedizione al lavoro - afferma addolorata la figlia Chiara – nostro padre è andato in pensione dedicando il suo tempo alla famiglia, amava il mare ma anche questa montagna dove siamo cresciuti. Aveva un forte personalità, ma era un uomo mite e riservato, generoso con tutti, sempre disposto a mettersi in gioco per aiutare qualcuno, senza mai apparire. Ci mancherà molto perché era la forza morale della nostra famiglia, mancherà anche a tutti coloro che, per qualsiasi motivo, hanno avuto modo di conoscerlo ed apprezzarne la sua grande umanità".

Settimo Baisi