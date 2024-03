L’ultimo saluto all’imprenditore Ivano Corghi

In tantissimi hanno voluto portare l’ultimo saluto a Ivano Corghi, tra i soci fondatori e presidente di Walvoil fino all’aprile 2018, scomparso domenica sera all’età di 79 anni: ieri le esequie, che si sono svolte in forma civica, poi la salma è stata tumulata al cimitero di Rivalta. Corghi lascia la moglie Silvana, il figlio Alessandro, la sorella Loretta, i cognati Magalì ed Ermanno, i nipoti Elisabetta, Nicoletta, Boris, e i pronipoti Asia, Emma e Riccardo. Walvoil Spa, parte di Interpump Group dal 2015, è tra i principali produttori mondiali di prodotti oleodinamici, elettronica e sistemi meccatronici completi; progetta il futuro del movimento in stretta relazione con i propri clienti e partner, che operano in settori e in mercati diversi.