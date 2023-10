L’ultimo saluto di Felina a Ninetto. Ad accompagnarlo, la sua banda

È mancato all’affetto dei suoi cari Nino Donadelli (foto), detto Ninetto, deceduto per malattia all’età di 82 anni, ne danno il triste annuncio la moglie Elsa, il figlio Danilo, la sorella Edna, i cari nipoti Chiara e Mirko, la nuora Nadia, parenti ed amidi. Donadelli era una persona molto conosciuta a Felina e non solo, perché oltre ad appartenere alla storica Banda musicale locale, era titolare della gelateria Belvedere di Felina avviata nel 1969, oltre mezzo secolo fa. Purtroppo già diversi anni fa fu colpito da una grave malattia e aveva difficoltà di comunicazione, però non ha mai abbandonato il suo posto nella gelateria a conduzione familiare, gestita dal figlio Danilo.

"Il nonno era un personaggio – afferma addolorata la nipote Chiara – lui vedeva e sapeva tutto, arrivava sempre dove non arrivavano gli altri. Ci mancherà molto". Ninetto mancherà anche agli amici della banda e alla comunità di Felina. I funerali avranno luogo domani mattina alle ore 10 partendo dalla Casa Funeraria Mammi in via Macchiusa 151 a Castelnovo Monti per la chiiesa parrocchiale di Felina ove verrà officiata la messa. Al termine della funzione funebre il feretro proseguirà per la tumulazione al cimitero locale con l’accompagnato degli amici della Banda Musicale di Felina della quale il trombettista Ninetto era orgoglioso di appartenere da sempre, anzi era un componente storico del complesso musicale felinese, che questa mattina eseguirà per Ninetto i brani da lui preferiti.

s.b.