L’ultimo viaggio insieme. Il paesino di Sologno piange Vincenzo ed Elena

L’ultimo viaggio verso la loro montagna. I coniugi Elena Giorgini di 82 anni e Vincenzo Fontana 89 anni, stavano andando a Sologno di Villa Minozzo, paese del quale erano originari, venerdì pomeriggio quando la loro vita è stata spezzata drammaticamente nello scontro frontale sotto la galleria di Migliara di Casina, lungo la Statale 63 del Valico del Cerreto, fra due auto.

Marito e moglie erano a bordo della Fiat Punto – guidata dal figlio di 46 anni (rimasto ferito in maniera lieve e dimesso ieri) – che si è scontrata con una Ford Kuga condotta da un 25enne. Una tragedia. La salma della donna, morta sul colpo, si trova alla camera ardente dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti, mentre l’uomo è all’obitorio dell’ospedale Maggiore di Parma dove era stato portato con l’elisoccorso in condizioni disperate; poche ore dopo lo schianto, nella prima serata di venerdì, il suo cuore ha cessato di battere. I corpi sono tuttora sotto vincolo della magistratura reggiana in attesa del nullaosta per i funerali. Intanto la polizia locale sta approfondendo le indagini sull’accaduto e le eventuali responsabilità. Dai primi accertamenti la Punto sarebbe uscita dalla sua corsia.

L’anziana coppia e il figlio, tutti residenti a Rivalta, stavano viaggiando in direzione Appennino verso le 15,30. Tutto lascia pensare che la famiglia Fontana, considerate anche le belle giornate di sole, fosse diretta a Sologno di Villa Minozzo, paese delle loro origini dove possiede una casa nella quale trascorre anche lunghi periodi estivi.

"La gente del paese è sconvolta – racconta l’avvocato Claudio Silvestri, originario di Sologno – Vincenzo ha la casa qui ed è sempre venuto in paese dove aveva anche un fratello morto tanti anni fa. Anche l’estate scorsa erano qui. Erano due persone per bene. A volte venivano con il figlio, ma spesso anche da soli. Erano autonomi, Vincenzo guidava la macchina, non aveva problemi. Andava sempre al bar del paese, amava la compagnia ed era molto conosciuto. Questa tragedia ha rattristato tutti". Il sindaco di Villa Minozzo, Elio Ivo Sassi, non aveva una conoscenza diretta. "Certamente la tragedia della galleria di Migliara di Casina in cui hanno parso drammaticamente la vita i coniugi Elena e Vincenzo Fontana – afferma Sassi – ci addolora tutti. Personalmente, a nome dell’Amministrazione comunale e della comunità, esprimo sentite condoglianze ai familiari".