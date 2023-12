Luminarie, scatta l’interrogazione

I consiglieri di "Brescello che vogliamo" hanno presentato un’interrogazione sulle luminarie natalizie che sono state installate (e accese l’altra sera) in piazza a Lentigione. "Viste le richieste di informazioni che abbiamo ricevuto da diversi cittadini sull’argomento – spiegano i consiglieri di opposizione, guidati da Elena Benassi – chiediamo perché in paese non sono state installate le luminarie già a disposizione del Comune dal dicembre 2018, frutto di una sponsorizzazione per il paese di Lentigione a un anno dalla drammatica alluvione. Chiediamo i motivi della mancata installazione di altre luminarie a disposizione del Comune, a quanto ammontano per l’anno 2023 i costi di noleggio e installazione delle luminarie e se i suddetti costi risultano a carico del Comune o di altri soggetti, specificando quali".