L’Una Hotels ai nastri di partenza. Roster a fari spenti, ma di sostanza

Prende avvio ufficialmente questa mattina la nuova stagione della Pallacanestro Reggiana, per il sesto anno di fila griffata Una Hotels. La carovana biancorossa si ritroverà al mattino per le tradizionali visite mediche presso il centro Palmer; nel pomeriggio primo allenamento al PalaBigi, che sarà teatro della parte tecnica della preseason, mentre quella atletica si svolgerà al Cere di Canali. Ad eccezione dei nuovi acquisti Luca Severini, attualmente ancora impegnato con la Nazionale, e Jaime Echenique, che arriverà in città in settimana, tutto il resto del roster sarà a disposizione dello staff tecnico, guidato da Dimitris Priftis, alla sua terza annata in riva al Crostolo. Capitan Michele Vitali, guiderà la truppa; con lui gli altri confermati: Jaylen Barford, Kwan Cheatham, Jamar Smith e Lorenzo Uglietti (più il giovane Deme, in arrivo dalla ‘cantera’ di Andrea Menozzi) e i neobiancorossi Troy Caupain, i citati Echenique e Severini, Bryson Williams e Tomas Woldetensae. Aggregati gli Under Filippo Carboni, Luca Manfredotti, Simone Frashni, Pablo Abreu, Daniel Emokhare e Omar Mainini.

La presentazione ufficiale a beneficio di tifosi e addetti ai lavori è prevista giovedì 28, presso il Cere. Prima uscita ufficiale, come da tradizione, a Castelnovo Monti: sabato 30 contro Cento. Con l’acquisto del centro Echenique, l’Una Hotels ha chiuso il mercato estivo ed il nuovo volto della squadra porta già a una serie di prime valutazioni. Indubbio fatto positivo l’essere riusciti a confermare buona parte del nucleo che l’anno scorso ha centrato i playoff, con 36 punti in cascina, cosa che non accadeva dal 2016, e ha sfiorato l’approdo alla Final Four di Fiba Champions League; fermandosi solo di fronte alla corazzata Malaga, poi vincitrice del trofeo. Vitali, Uglietti, Smith, Barford e Cheatham conoscono alla perfezione il sistema di Priftis e daranno una grossa mano ad integrare i nuovi arrivi.

Sotto questo profilo, nessun ‘botto’ di mercato o nome di alto pregio da offrire alla piazza, ma giocatori che, sulla carta, danno garanzie di solidità mentale e adeguata intelligenza cestistica. Che sono poi le fondamenta su cui l’allenatore greco ha costruito il suo sistema, alla prova dei fatti rivelatosi redditizio, fatto di grandissima efficienza difensiva ed equilibrio in attacco. Importante, in quest’ottica, l’innesto di un playmaker di ampia esperienza europea come Caupain, con meno talento rispetto a Winston, ma più sagacia tattica, e di un lungo duttile come Williams. Detto questo è sotto canestro che, sulla carta, ci sono le maggiori incognite. Nello scorso torneo la coppia Faye-Faried si è rivelata una delle migliori dell’intero lotto, mentre il duo Echenique-Williams, anche solo per caratteristiche, potrebbe fare fatica a rivaleggiare con avversari più atletici e mobili. Già dalle prime partite ‘vere’, avremo delle indicazioni in proposito. Da valutare la scommessa tattica di Priftis di schierare Cheatham anche da ala piccola: che potrebbe rivelarsi punto nodale, se efficace, dell’intera annata. Infine, alla Una Hotels 2024/2025 sembra mancare il ‘Go to Guy’, l’uomo a cui darà il pallone quando scotta o segnare il confine tra una vittoria e una sconfitta. Oddio, per questo ci sarebbe Jamar Smith, che resta una garanzia sotto questo profilo, ma viaggia per i 39 anni e l’anno scorso è stato fortemente limitato da problemi fisici. Da qui le riserve, che ovviamente speriamo vengano smentite.

Di sicuro il mosaico allestito dal management guidato dal nuovo Gm Marco Sambugaro, è equilibrato, votato alla lotta, con maggior caratura e più profondo nei cambi, quid aggiuntivo rispetto al recente passato; dotato di maggiore stazza fisica, ma meno atletismo. Poco propensa allo spettacolo magari, ma asfissiante in retroguardia e metodica in attacco.